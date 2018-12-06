Биатлон: Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку
Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Украинка сумела пройти гонку за 43:06.6, не допустив ни одной ошибки на огневом рубеже.
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Елена Пидгрушная – 15-я, Анастасия Меркушина – 16-я, Юлия Журавок – 20-я, Вита Семеренко заняла 41-е место.
Напомним, что сегодня также в словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (тумана), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.
Источник: 24 Канал
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