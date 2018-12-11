Биатлон: кто будет представлять Украину на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Уже в четверг, 13 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Украину здесь представят пять биатлонистов и столько же биатлонисток.
Украинскую сборную будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Виталий Кильчицкий, Сергей Семенов и Артем Тищенко среди мужчин. В состав женской команды заявлены Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
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Напомним, на первом этапе в словенской Поклюке Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзовые медали в одиночной смешанной эстафете, а Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Также Сергей Семенов финишировал в топ-6 в индивидуальной гонке.
Источник: 24 Канал
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