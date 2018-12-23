Биатлон: Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место, две украинки в топ-20

Победой словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой завершился третий этап Кубка мира в чешском городе Нове-Место, который стал последним в 2018 году.

С начала гонки и до ее конца борьбу за победу вели итальянка Доротея Вирер и словачка Анастасия Кузьмина. Вирер допустила только один промах на четырех огневых рубежах. Однако Кузьмина, дкоторая важды ошиблась при стрельбе, была быстрее Вирер, и сумела оторваться от итальянки после последнего огневого рубежа. Догнать Анастасию, которая ранее выступала за Россию, никто так и не сумел.

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Вирер же уступила в скорости не только Кузьминой, но и чешке Паулине Фиалковой, которая с двумя промахами финишировала второй. На финише француженка Анаис Шевалье, которая пробежала три штрафных круга, также опередила Вирер и заняла третье место. Итальянка только четвертая.

Знаковой эта гонка стала для Украины. Это второй случай в истории, когда в масс-старте приняли участие сразу пять представительниц Украины. Первый раз это произошло еще 3 марта 2012 года, когда такое же количество украинок бежало в гонке в Осло (Норвегия). Но это достижение, к сожалению, не помогло украинкам вмешаться в борьбу за самые высокие места.

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Лучшей из наших девушек оказалась Елена Пидгрушная. Она с тремя промахами заняла только 18 место. Юлия Джима, настреляв столько же промахов, замкнула топ-20. Анастасия Меркушена с двумя промахами прибежала 23-й, а Валентина Семеренко – 24-й. Вита Семеренко финишировала аж 29-й.

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