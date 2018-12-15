Биатлон: Макаряйнен одержала третью победу в сезоне 2018/19, Пидгрушная не финишировала

В субботу, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Напряжение в гонке не спадало до самого финиша. Но все же победу удалось одержать опытной финке Кайсе Макаряйнен (3 промаха), которая не оставила шансов соперницам. Второй на финише была Паулина Фиалкова с 2 промахами. Третьей стала итальянка Доротея Вирер (4 промаха).

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Среди украинок единственной представительницей в этой гонке была опытная Елена Пидгрушная. К сожалению, с 5 промахами украинской звезде биатлона финишировать не удалось.

Отметим, что неплохие шансы на победу имела представительница Польши Моника Гойниш, которая все огневые рубежи прошла "всухую", но уступила ходом.

Напомним, что в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене самой лучшей была Доротея Вирер.

1. Кайса Макаряйнен 30:53.1

2. Паулина Фиалкова + 1.5

3. Доротея Вирер +1.9

…

DNF. Елена Пидгрушная (0+1+3+1)

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