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      Биатлон: Макаряйнен победила в женской спринтерской гонке в Поклюке, Пидгрушная – в топ-10

      38 Читати новину українською
      Кайса Макаряйнен победила в спринтерской гонке в Поклюке
      Кайса Макаряйнен победила в спринтерской гонке в Поклюке

      В словенской Поклюке состоялась женская спринтерская гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинкам не удалось зацепиться даже за цветочную церемонию.

      Победу в этой гонке одержала финка Кайса Макаряйнен, которая в индивидуальной гонке сенсационно допустила четыре промаха. Второй стала знаменитая итальянка Доротея Вирер, проиграв финке 14,8 секунды. Третья – француженка Жюстин Бреза (+42.1).

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      Трое из пяти украинских биатлонисток отстрелялись "на ноль", но им банально не хватило скорости хода. Выше всех среди украинок была Елена Пидгрушная, которая всего на 0.1 секунды уступила цветочной церемонии (7 место).

      Напомним, что в мужской гонке в Поклюке уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Выше всех среди украинцев был Сергей Прима (13).

      Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке

      1. Кайса Макаряйнен (0+0) – 20:08.1
      2. Вирер (0+0) +14.8
      3. Жюстин Бреза (0+0) +42.1
      ...
      7. Елена Пидгрушная (0+0) +49.0
      20. Юлия Джима (0+0) +1: 15.1
      25. Валентина Семеренко (0+0) +1:22.7
      46. Анастасия Меркушина (0+1) +1:50.8
      85. Юлия Журавок (0+1) +3: 33.2

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      Теги: Новости биатлона Елена Пидгрушна Валентина Семеренко Юлия Джыма Спорт
      Источник: 24 Канал
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