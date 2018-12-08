Биатлон: Макаряйнен победила в женской спринтерской гонке в Поклюке, Пидгрушная – в топ-10

В словенской Поклюке состоялась женская спринтерская гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинкам не удалось зацепиться даже за цветочную церемонию.

Победу в этой гонке одержала финка Кайса Макаряйнен, которая в индивидуальной гонке сенсационно допустила четыре промаха. Второй стала знаменитая итальянка Доротея Вирер, проиграв финке 14,8 секунды. Третья – француженка Жюстин Бреза (+42.1).

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Will anyone be able to dethrone @kmakarainen? With the fastest course time and 0+0, the @BiathlonFI star is leading @Fisiofficial's Dorothea Wierer in the finish, who has the fastest shooting time. #POK18



Follow the women's sprint on https://t.co/QRS9ExvX32 pic.twitter.com/97yzaEojjF — IBU World Cup (@IBU_WC) 8 декабря 2018 г.

Трое из пяти украинских биатлонисток отстрелялись "на ноль", но им банально не хватило скорости хода. Выше всех среди украинок была Елена Пидгрушная, которая всего на 0.1 секунды уступила цветочной церемонии (7 место).

Напомним, что в мужской гонке в Поклюке уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Выше всех среди украинцев был Сергей Прима (13).

Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке

1. Кайса Макаряйнен (0+0) – 20:08.1

2. Вирер (0+0) +14.8

3. Жюстин Бреза (0+0) +42.1

...

7. Елена Пидгрушная (0+0) +49.0

20. Юлия Джима (0+0) +1: 15.1

25. Валентина Семеренко (0+0) +1:22.7

46. Анастасия Меркушина (0+1) +1:50.8

85. Юлия Журавок (0+1) +3: 33.2

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