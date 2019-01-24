Биатлон: Меркушина – 35-а в Антхольце, чешка Давыдова неожиданно выиграла спринт

В итальянском Антхольце женским спринтом стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Победу уверенно одержала чешская биатлонистка Маркета Давыдова.

Давыдова едва ли не единственная, кому сегодня удалось отстреляться на ноль. Именно меткая стрельба в сочетании с хорошей скоростью стали залогом успеха чешки.

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Бросила вызов чешке во время гонки Лаура Дальмайер, которая преодолела стрельбу без ошибок. Однако немка довольно медленно бежала и проиграла Давыдовой 4 секунды – четвертое место. Серебро же покорилось Кайси Макаряйнен. Пробежав круг штрафа, она проиграла Давыдовой менее двух секунд. Третье место – Марте Олсбю, которая проиграла финке менее двух секунд.

Елена Пидгрушная первой стартовала с украиной. Пидгрушная дважды ошиблась во время второй стрельбы и сошла с дистанции. Зато самой лучшей из представительниц Украины неожиданно оказалась Анастасия Меркушина. С одним кругом штрафа Анастасия финишировала 35-й.

Сестры Вита и Валентина Семеренко синхронно пришли на первую стрельбу и допустили по одному промаху. Стрельбу стоя лучше преодолела Валентина, которая отстрелялась на ноль и завершила гонку на 60 месте. А вот Вита из-за 2 промахов вынуждена была отправиться на штрафные круги. Таким образом Вита с тремя кругами штрафа финишировала только 78-й.

Юлия Журавок, допустив по одному промаху на каждой стрельбе, финишировала только 82-й.

Таким образом, в гонке преследования за Украину будут только Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко.

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