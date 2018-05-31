Биатлон: Меркушина будет тренироваться самостоятельно, Вавринец пропустит целый сезон

Перед началом подготовки к новому сезону в сборной Украины по биатлону произошел ряд изменений. Без потерь не обошлось.

Вслед за лидером женской сборной по биатлону Юлией Джимой, о самостоятельной подготовке к сезону заявила и Анастасия Меркушина. Напомним, Джима заявила, что продолжит выступление за команду, однако тренироваться будет отдельно от сборной под руководством бывшего тренера украинской сборной Уроша Велепеца.

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По данным biathlon.com.ua Анастасия Меркушина большую часть предсезонной работы проведет индивидуально, под руководством отца Олега Меркушина. Планируется, что в тренировках с остальной командой Настя примет участие на первом сборе в Чернигове, а после этого – непосредственно перед сезоном, где в контрольных стартах будет проходить отбор в команду на этапы Кубка мира.

Кроме того, подтверждается пропуск полного сезона Ириной Варвинец. В ближайшее время спортсменка будет проводить поддерживающую тренировочную работу по индивидуальному плану.