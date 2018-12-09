Биатлон: Мякяряйнен выигрывает персьют, Джима финиширует только 24-й

9 декабря на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялся женский персьют.

Гонку выиграла Кайса Макаряйнен, которая закрыла все 20 мишеней. Также идеально справилась со стрельбой итальянка Доротея Вирер. Обе спортсменки заняли на финише места, с которых стартовали. Бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова, которая выиграла борьбу у итальянки Лизы Витоцци.

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Your Top 3 of the women's pursuit in @BiatlonPokljuka



1. @kmakarainen

2. Dorothea Wierer

3. Paulina Fialkova



Join us shortly for the medal ceremony in #POK18 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ktHr2McZsR — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 грудня 2018 р.

Лучшей из украинок финишировала Юлия Джима. Как и призеры гонки, она закрыла все мишени, однако из-за слабой скорости финишировала только 24-й, с отставанием почти в три минуты. Могла зацепиться за десятку сильнейших Елена Пидгрушная, однако два круга штрафа после заключительной стрельбы откинули ее в борьбу за место в третьем десятке.

У словенській Поклюці перший етап Кубка світу з біатлону завершився гонкою переслідування у жінок. Пропонуємо вам ознайомитися з результатами гонки.



Детальніше: https://t.co/6I2omoFE6l pic.twitter.com/3gSDXE1akj — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) 9 грудня 2018 р.

Валя Семеренко вообще решила не финишировать. И только Анастасия Меркушина, несмотря на два круга штрафа, сумела улучшить свою стартовую позицию и попасть в очковую зону – 37-ое место у самой молодой украинки в этой гонке.

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