Биатлон: Мякяряйнен выигрывает персьют, Джима финиширует только 24-й
9 декабря на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке состоялся женский персьют.
Гонку выиграла Кайса Макаряйнен, которая закрыла все 20 мишеней. Также идеально справилась со стрельбой итальянка Доротея Вирер. Обе спортсменки заняли на финише места, с которых стартовали. Бронзу завоевала словачка Паулина Фиалкова, которая выиграла борьбу у итальянки Лизы Витоцци.
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Лучшей из украинок финишировала Юлия Джима. Как и призеры гонки, она закрыла все мишени, однако из-за слабой скорости финишировала только 24-й, с отставанием почти в три минуты. Могла зацепиться за десятку сильнейших Елена Пидгрушная, однако два круга штрафа после заключительной стрельбы откинули ее в борьбу за место в третьем десятке.
Валя Семеренко вообще решила не финишировать. И только Анастасия Меркушина, несмотря на два круга штрафа, сумела улучшить свою стартовую позицию и попасть в очковую зону – 37-ое место у самой молодой украинки в этой гонке.
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