Биатлон: мужская сборная Украины в следующем сезоне сможет выставить только четырех биатлонистов

В российской Тюмени продолжается последний этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины бойкотирует все соревнования на территории страны-агрессора. Поэтому из-за пробела этапа украинцы опустились в общем зачете.

Напомним, 22 марта последний спринт сезона выиграл Мартен Фуркад, а мужская сборная Норвегии выиграла малый хрустальный кубок.

Из-за того, что мужская сборная Украины не участвовала в соревнованиях, она опустилась сразу на 11 место. Поэтому ее квота в следующем сезоне составит лишь 4 биатлониста на соревнованиях.

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Стоит добавить, что женская сборная Украины по биатлону тоже может опуститься в общем зачете сразу на 78 место (пока они на 5 месте). В таком случае в следующем сезоне в соревнованиях одновременно смогут принимать до 5 биатлонисток.