Биатлон: Олсбю на финише вырвала победу у Вирер, Семеренко финишировала 7-й

В чешском городе Нове-Место завершилась женская гонка преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке преследования одержала Марте Олсбю, которая накануне выиграла спринт. Второе место заняла Доротея Вирер, а третье – Ханна Эберг.

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От старта гонки заметно оторвались четверо биатлонисток. В частности, лидировала Марте Олсбю. Более 10 секунд норвежке проигрывали Доротея Вирер, Ханна Эберг и Лаура Дальмайер. Пятой после второй стрельбы бежала наша Вита Семеренко. Однако позиции биатлонисток кардинально изменились после стрельбы стоя, где многим не удалось закрыть все мишени. В частности, сильно отстала немка Дальмайер.

Во время четвертой "стойки" Вирер, Эберг и Олсбю не закрыли по мишени и вынуждены были пробежать штрафной круг. Лучшей в плане скорости оказалась Олсбю, которая на финише выиграла гонку у Вирер. Третьей финишировала шведка Эберг.

Лучшей из украинок оказалась Валентина Семеренко. Она не закрыла только одну мишень и прибежала 7-й, отстав от Олсбю на минуту. Анастасия Меркушина с тремя промахами заняла 22 место. Вита Семеренко "настреляла" три промаха и завершила гонку 31-й. Не удалась гонка Юлии Джиме и Елене Пидгрушной. Первая с 5 промахами финишировала 49-й, а вторая вообще сошла с дистанции.

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