Биатлон: Олсбю на финише вырвала победу у Вирер, Семеренко финишировала 7-й
В чешском городе Нове-Место завершилась женская гонка преследования третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке преследования одержала Марте Олсбю, которая накануне выиграла спринт. Второе место заняла Доротея Вирер, а третье – Ханна Эберг.
Читайте также: Биатлон: Пидручный финишировал 6-м в гонке преследования, снова победил Йоханнес Бе
От старта гонки заметно оторвались четверо биатлонисток. В частности, лидировала Марте Олсбю. Более 10 секунд норвежке проигрывали Доротея Вирер, Ханна Эберг и Лаура Дальмайер. Пятой после второй стрельбы бежала наша Вита Семеренко. Однако позиции биатлонисток кардинально изменились после стрельбы стоя, где многим не удалось закрыть все мишени. В частности, сильно отстала немка Дальмайер.
Во время четвертой "стойки" Вирер, Эберг и Олсбю не закрыли по мишени и вынуждены были пробежать штрафной круг. Лучшей в плане скорости оказалась Олсбю, которая на финише выиграла гонку у Вирер. Третьей финишировала шведка Эберг.
Лучшей из украинок оказалась Валентина Семеренко. Она не закрыла только одну мишень и прибежала 7-й, отстав от Олсбю на минуту. Анастасия Меркушина с тремя промахами заняла 22 место. Вита Семеренко "настреляла" три промаха и завершила гонку 31-й. Не удалась гонка Юлии Джиме и Елене Пидгрушной. Первая с 5 промахами финишировала 49-й, а вторая вообще сошла с дистанции.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Пожар в центре Львова: количество пострадавших выросло, все ярмарки прекращают работусегодня , 19:21
-
"Мы потеряли бы Томос": Филарет рассказал, почему не стал главой Православной Церкви Украинысегодня , 18:03
-
В России запаниковали из-за приезда британских военных в Украину: появилась первая реакциясегодня , 17:26