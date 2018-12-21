Биатлон: Олсбю победила в спринте, Вита Семеренко финишировала седьмой

В четверг, 20 декабря, женской спринтерской гонкой продолжился третий этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место. Во время гонки шел сильный снег, поэтому спортсменкам пришлось приспосабливаться к непростым условиям.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю. Она с чистой стрельбой преодолела гонку за 19.44.6. Меньше, чем пять секунд Олсбю проиграла немка Лаура Дальмайер, которая вернулась после травмы. Дальмаер во время стрельбы стоя не закрыла одну мишень и это помешало ей выиграть гонку. Третий результат показала словачка Паулина Фиалкова.

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Лучшей из представительниц Украины оказалась Вита Семеренко. Она на первом огневом рубеже уверенно отстрелялась и претендовала на подиум. Однако во время стрельбы стоя Вита не закрыла последнюю мишень и ушла на круг штрафа. Это и помешало ей побороться за подиум. Вита финишировала седьмой. Елена Пидгрушная не смогла закрыть только одну мишень при стрельбе стоя и ушла на штрафной круг. Среди украинок Елена была одной из лучших по чистойу ходу, что позволило ей занять 13 место.

Анастасия Меркушена с отличной стрельбой заняла 14 место. Она проиграла Олсбю 43 секунды. Валентина Семеренко, которая стартовала третьей, сумела на двух огневых рубежах отстреляться на ноль. Но это все равно не позволило претендовать украинке на подиум. Она преодолела дистанцию за 20.30.6 и финишировала 15-й. Юлия Джима оказалась худшей из наших представительниц. После болезни она также приняла участие в гонке. С одним промахом Джима прошла спринт за 21.22.6 и заняла сорок первое место и не набрала очки. Однако Юлия примет участие в гонке преследования.

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