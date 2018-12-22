Биатлон: Пидручный финишировал шестым в гонке-преследование, победил снова Йоханнес Бьо

В субботу, 22 декабря, в чешском городе Нове-Место состоялась мужская гонка-преследование третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержал Иоганнес Тиннес Бьо. Стартовав первым, Йоханнес допустил только один промах во время двух стрельб лежа. А вот на первой стрельбе стоя Йоханнес не закрыл две мишени, чем позволил приблизиться своему брату – Тарьей. Во время последней стрельбы братья Бьо допустили по одному промаху и ушли вместе на круг штрафа. Однако Йоханнес Бьо и Александр Логинов показали лучшую скорость, что позволило им опередить Тарьей Бьо. Россиянин финишировал вторым, а норвежец Тарьей – третьим.

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Украинец Дмитрий Пидручный на трех огневых рубежах отстрелялся на ноль. Во время последней стрельбы Дмитрий не сумел воспользоваться ошибками соперников, допустив один промах. Но это все равно не помешало украинцу финишировать очень высоко – шестое место. Дмитрий принял участие в цветочной церемонии.

Сергей Семенов финишировал только 34-м. Он допустил шесть промахов во время стрельбы. 37 место занял Артем Прима, который также не закрыл шесть мишеней.

Одним из лучших в гонке был Мартен Фуркад. Он стартовал в четвертом десятке, но чистая стрельба и отличная скорость позволили ему забежать на пятое место.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Тиннес Бьо (1 +0+2+1) 31: 59,0

2. Александр Логинов (1+1+ 1+1) +6,2

3. Тарьей Бьо (0+0+0+1) +23,9

4. Симон Дестье (0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +57,3

6. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1: 12,6

...

31. Сергей Семенов (0+2+2+2) +3: 32,4

34. Артем Прима (1+3+2+0)+3: 42,1

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