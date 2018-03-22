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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Биатлон: последний спринт сезона выиграл Мартен Фуркад

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Француз Мартен Фуркад выиграл последний спринт сезона
Француз Мартен Фуркад выиграл последний спринт сезона

Француз Мартен Фуркад победил в спринтерской гонке среди мужчин на последнем этапе Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, который немало мировых сборных решили бойкотировать.

Последний спринт в сезоне лидер общего зачета среди мужчин провел практически идеально. Он отстрелялся без единого промаха и показал отличное время на финише – 25:49.

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"Серебро" в этой гонке завоевал соотечественник Фуркада Симон Дестье, который тоже с "нулями" на стрельбе добрался до финиша с отставанием от времени лидера в 33,2 секунды.

"Бронза" на счету у шведа Фредерика Линдстрема, который уступил "серебро" Дестье с отставанием всего в 0,3 секунды.

До старта гонки лидером в зачете спринтов был олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бе, однако через два промаха на лежке, он финишировал только 14-м результатом.

Из-за этой неудачи норвежец буквально подарил Фуркаду малый хрустальный глобус – в спринтах у француза в итоге 384 очка, а у норвежского биатлониста – лишь на два меньше.

Что касается позиций в общем зачете, то там у Фуркада несколько большее преимущество – 82 очка.

Біатлон загальний залік Кубка світу

Биатлон: общий зачет Кубка мира 2017-2018 среди мужчин

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В свою очередь, Йоханнес Бе уже успел отличиться дерзким обещанием. СМИ пишут, что он заявил, если все же обгонит Фуркада и выиграет Большой хрустальный глобус, то уже после последней гонки сезона в ближайшее воскресенье устроит большую вечеринку.

Напомним, 13 марта сборная Украины по биатлону объявила, что не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.

До этого из-за допинговых скандалов бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени решили сборные Чехии и США.

Теги: Новости Украины Новости России Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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