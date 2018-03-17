Биатлон: последнюю эстафету сезона украинки провалили, но опередили россиянок

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене финишировала последняя женская эстафета сезона.

Сборную Украины в этой зрелищной гонке представляли Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко и Юлия Джима.

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На своем этапе Меркушина допустила лишь один промах на стойке, который закрыла одним дополнительным патроном.

Зато Вита Семеренко заработала по два промаха на каждой стрельбе.

Валентина Семеренко стрельбу лежа отработала чисто, а на стойке использовала один дополнительный патрон.

Юлия Джима свою гонку начала с падения. На стрельбе лежа она допустила один промах, а на стойке "промазанную" дважды и использовала все три дополнительных патрона.

В итоге сборная Украины финишировала с 8-м результатом. В заочной борьбе на финишной прямой Юлия Джима опередила биатлонистку из России.

Победу последний женской эстафете сезона одержала сборная Франции, "серебряными" призерами стали немки, а "бронза" – у итальянок.

13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.