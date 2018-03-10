Биатлон: сборная Украины финишировала второй в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
В финской Контиолахти прошли соревнования в смешанной эстафете. Здесь Украину представляли Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный.
После довольно провального выступления на Олимпиаде-2018, сборная Украины по биатлону завоевала первый подиум на этапе Кубка мира.
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При этом что вне заявки осталась одна из лидеров женской сборной Юлия Джима. Ее место заняла Анастасия Меркушина, которая и бежала первой.
В актив Меркушиной можно отнести то, что она отстреляла чисто, закрыв все мишени без дополнительных патронов. Однако на последнем круге она не сумела показать соответствующую скорость, поэтому эстафету передала только седьмой, а отставание составило 19 секунд.
Исправлять ситуацию взялась Вита Семеренко. Она допустила один промах, однако передала эстафету третьей. Здесь же, собственно, и был составлен пул лидеров смешанной эстафеты, куда вошли, кроме Украины, Словакия, Россия, Норвегия и Италия. Они шли "лыжа в лыжу", в то время как остальные команды отставали уже на 50 секунд.
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Впоследствии темп лидеров не выдержали и словаки. Поэтому именно четыре сборные и разыграли комплект медалей. Одной команде место на подиуме же не было предусмотрено. Ею стала Россия.
Хотя и украинцы могли остаться без медалей. Ведь лидеры менялись ситуативно, несмотря на 5 секунд, которые были между ними. Поэтому все решалось как на стрельбе, так и ходьбе. Дмитрий Подручный, который был четвертым в украинской сборной, даже вывел нас на первое место, удачно отстрелявшись. Однако вновь подвела скорость, когда его обошел итальянец Лукас Хофер.
1. Італия (1 + 13) 1:15:08.3
2. Украина (0 + 3) +1.5
3. Норвегия (0 + 9) +9.1
4. Россия (0 + 7) +16.9
5. Франция (2 + 6) +1:02.2
6. Швеция (1 + 13) +1:28.3
7. Германия (2 + 12) +1:31.2
8. Австрия (2 + 6) +2:34.0
Стоит отметить, что Украина лучше отстрелялась в соревнованиях, допустив лишь три промаха. Однако вновь подвела скорость. А для Артема Примы это стал первый подиум такого уровня.
Поэтому Украина приобретает вторую серебряную награду на этапах Кубка мира в этом сезоне.
В воскресенье, 11 марта, в Контиолахти, состоятся еще два масс-старта – мужской и женский.