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      Биатлон: сборная Украины завоевала первую награду на этапе Кубка IBU

      8 Читати новину українською
      Надежда Белкина завоевала бронзовую награду
      Надежда Белкина завоевала бронзовую награду / biathlon.com.ua

      На первом этапе Кубка IBU в шведском Идре, сборная Украины завоевала первую награду. Бронзовую медаль в женском спринте нашей стране принесла Надежда Белкина.

      Украинка не совершила ни одного промаха, став одной из четырех стопроцентных снайперов спринта. Однако в скорости проиграла более опытным конкуренткам. На финише Белкина уступила лишь представительнице сборной хозяев Элизабет Хогберг и немке Надин Хорхлер, которые закончили спринт с одним кругом штрафа.

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      Надежда Белкина финишировала третьей на этапе Кубка IBU в Идре

      Также по одному промаху допустили три украинских биатлонистки. Ольга Абрамова в итоге финишировала 18-й. Сразу за ней Мария Кручова. Анна Кривонос и во второй своей гонке Кубка IBU попала в зачетную зону гонки Кубка IBU, показав 40-й результат.

      А вот для Яны Бондарь места в зоне кубковых очков не хватило – 41-я. При хорошей скорости (10-е время по чистому ходу) нашу спортсменку подвела стрельба на первом рубеже – в стрельбе лежа Яна допустила четыре промаха. Еще одна наша биатлонистка, Валерия Дмитренко, только начинает набирать опыт важных международных стартов – у нее четыре промаха и 68-я позиция.

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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