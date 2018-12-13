Биатлон: стало известно, кто из украинцев побежит в мужском спринте в Хохфильцене
Завтра, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.
В спринте примут участие четверо представителей Украины, информирует сайт Федерации биатлона Украины.
Читайте также: Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку
В стартовый состав тренерский штаб внес Сергея Семенова, который будет стартовать четвертым, Артема Приму – начнет гонку 25-м. Дмитрий Пидручный стартует 33-м, а Виталий Кильчицкий 58-м.
Напомним, что 10-километровая спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира начнется в 15:10.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews23 августа 2013 , 11:39
Игрок "Сент-Этьена" провел ночь с украинскими пограничниками10 декабря 2014 , 15:26
Как выглядела бы украинская политическая реклама, посвященная матчу Украина - Испания (ФОТО)13 октября 2015 , 18:00