Биатлон: стало известно, кто из украинцев побежит в мужском спринте в Хохфильцене

Завтра, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

В спринте примут участие четверо представителей Украины, информирует сайт Федерации биатлона Украины.

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В стартовый состав тренерский штаб внес Сергея Семенова, который будет стартовать четвертым, Артема Приму – начнет гонку 25-м. Дмитрий Пидручный стартует 33-м, а Виталий Кильчицкий 58-м.

Напомним, что 10-километровая спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира начнется в 15:10.

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