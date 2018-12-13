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      Биатлон: стало известно, кто из украинцев побежит в мужском спринте в Хохфильцене

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      Биатлон: стало известно, кто из украинцев побежит в мужском спринте в Хохфильцене
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      Завтра, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

      В спринте примут участие четверо представителей Украины, информирует сайт Федерации биатлона Украины.

      Читайте также: Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку

      В стартовый состав тренерский штаб внес Сергея Семенова, который будет стартовать четвертым, Артема Приму – начнет гонку 25-м. Дмитрий Пидручный стартует 33-м, а Виталий Кильчицкий 58-м.

      Напомним, что 10-километровая спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира начнется в 15:10.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Дмитрий Пидручный Артем Прима Сергей Семенов Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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