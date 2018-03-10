Биатлон: украинцы финишировали четвертыми в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти

На седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти состоялся супермикст, участие в котором принимали украинские биатлонисты Ирина Варвинец и Артем Тищенко.

Несмотря на то, что украинцы показали лучшую стрельбу в этой гонке, использовав всего пять дополнительных патронов, их время на трассе не позволило попасть на пьедестал. Они заняли лишь 4 место, с отставанием от победителей более чем на 10 секунд. Норвежцам, которые имели один штрафной круг, украинские биатлонисты проиграли 6 секунд.

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Победу же одержала сборная Франции. Анаис Шевалье и Антонин Гигонна прошли трассу за 33:50.4, осуществив лишь шесть промахов. Вторыми финишировала сборная Австрии, третьими – Норвегии.

Одиночная смешанная эстафета:

1. Франция (0+6) 33: 29.1

2. Австрия (0+7) +2.4

3. Норвегия (1+11) +4.4

4. Украина (0+5) +10.8

5. Россия (0+8) +16.1

6. Италия (0+9) +21.5

7. Канада (0+6) +23.8

8. Япония (0+6) +34.2

Напомним, что 10 марта еще состоятся соревнования в смешанной эстафете, где Украину представят Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный.