Биатлон: украинцы провалились на первом этапе Кубка IBU

В шведском Идре стартовал первый этап Кубка IBU, который можно считать началом биатлонного сезона.

Однако в спринте украинцы не показали достойных результатов. Лишь один представитель Украины – Антон Дудченко – попал в топ-20. Он совершил один промах, но отстал от победителя почти на полторы минуты. В итоге только 18-е место.

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Что касается остальных украинцев, то у них были проблемы как со стрельбой, так и скоростью на трассе. Виталий Труш 24й (1+1, +1:47.1), Богдан Цымбал 34й (1+1, +2:06.6), Андрей Доценко (1+2, +2:41.2), Тарас Лесюк только 57й (1+4, +3:22.8).

Победу же одержал россиянин Антон Бабиков, который закрыл все мишени. Его время 26:00.1.

Напомним, первый этап Кубка мира стартует уже в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке.