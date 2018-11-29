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      Биатлон: украинцы провалились на первом этапе Кубка IBU

      69 Читати новину українською
      Антон Дудченко
      Антон Дудченко / ONLINE.UA

      В шведском Идре стартовал первый этап Кубка IBU, который можно считать началом биатлонного сезона.

      Однако в спринте украинцы не показали достойных результатов. Лишь один представитель Украины – Антон Дудченко – попал в топ-20. Он совершил один промах, но отстал от победителя почти на полторы минуты. В итоге только 18-е место.

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      Что касается остальных украинцев, то у них были проблемы как со стрельбой, так и скоростью на трассе. Виталий Труш 24й (1+1, +1:47.1), Богдан Цымбал 34й (1+1, +2:06.6), Андрей Доценко (1+2, +2:41.2), Тарас Лесюк только 57й (1+4, +3:22.8).

      Победу же одержал россиянин Антон Бабиков, который закрыл все мишени. Его время 26:00.1.

      Напомним, первый этап Кубка мира стартует уже в воскресенье, 2 декабря, в словенской Поклюке.

      Теги: Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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