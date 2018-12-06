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      Биатлон: украинец Семенов получил награду в индивидуальной гонке в Поклюке

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      Биатлон: украинец Семенов получил награду в индивидуальной гонке в Поклюке

      В словенской Поклюке состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Она должна была состояться еще накануне, но из-за непогоды (туман), ее пришлось перенести на четверг, 6 декабря.

      Лучшим среди украинцев был Сергей Семенов. Он претендовал на место на пьедестале, но в итоге оказался лишь на шестой позиции. Такой результат позволил украинцу принять участие в цветочной церемонии, в которой принимают участие шесть лучших спортсменов заезда. При этом украинец отстрелялся без промахов, но проиграл в ходе, отстав от победителя француза Мартина Фуркада на 45 секунд.

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      Что касается остальных украинцев, то Артем Прима 21-й, Артем Тищенко  31-й. Они попали в зачетную зону. Вместе с тем Виталий Кильчицкий – аж 74-й.

      Впереди – индивидуальная гонка у женщин, которая начнется в четверг, 6 декабря, в 15:15. Там стартуют сразу пять украинок – Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Елена Пидгрушная, Юлия Джима

      Теги: Спорт Артем Прима Артем Тищенко Сергей Семенов Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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