Биатлон: украинка Джима стала пятой в женском персьюте этапа Кубка мира

В воскресенье, 18 марта, гонка преследования на 10 километров 8-го этапа Кубка мира по биатлону в Гольменколлене (Норвегия) завершилась победой четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой из Беларуси.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, белорусская спортсменка показала время 30 минут 37,4 секунды и допустила 2 промаха на огневых рубежах.

Читайте также: Украина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпиаде-2018

Второй финишировала Анастасия Кузьмина из Словакии (9,2 секунды отставания, 4 промаха), третьим – Сьюзен Данкли из США (29,5 секунды отставания, 2 промаха).

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая добралась до финиша пятой (46,8 секунды отставания, 2 промаха). В то же время еще одна украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала 36-й в этой гонке (3.01,2 секунды отставание, 1 промах).

Отметим, что всего в гонке приняли участие 60 биатлонисток.