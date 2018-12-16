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      Биатлон: Украинские сборные заметно регрессировали в Кубке наций после провала в эстафетах

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      Женская и мужская сборные Украины опустились в Кубке наций
      Женская и мужская сборные Украины опустились в Кубке наций / KP.UA

      Женская и мужская сборные Украины по биатлону ухудшили свои позиции в общем зачете Кубка наций после двух этапов Кубка мира.

      Женская команда сейчас занимает только седьмое место. За две гонки в Хохфильцене украинкам удалось внести в копилку общего зачета лишь 536 очков.

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      Топ-10 общего зачета Кубка наций

      1. Италия (1890)
      2. Франция (1839)
      3. Россия (1791)
      4. Швеция (1722)
      5. Германия (1663)
      6. Норвегия (1651)
      7. Украина (1615)
      8. Австрия (1452)
      9. Чехия (1441)
      10. Беларусь (1392)

      Мужская сборная Украины занимает десятое место. За две гонки в Хохфильцене украинские мужчины добавили в свой актив всего 425 очков.

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      Топ-10 общего зачета Кубка наций

      1. Норвегия (1987)
      2. Франция (1871)
      3. Германия (1796)
      4. Австрия (1756)
      5. Швеция (1711)
      6. Россия (1700)
      7. Италия (1509)
      8. Швейцария (1481)
      9. Чехия (1453)
      10. Украина (1403)

      Напомним, что следующий этап состоится в Чехии и пройдет в Нове-Место 20-23 декабря.

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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