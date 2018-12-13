Биатлон: Вирер выиграла спринт в Хохфильцене, украинки провалили гонку

В четверг, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене завершился женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Гонку выиграла итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 21:04.9. Вирер допустила только один промах на огневом рубеже.

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Второе место у представительницы Финляндии – Кайсы Макаряйнен, которую Вирер опередила всего на 0.6 секунды. Также на подиуме оказалась россиянка Екатерина Юрлова. Она проиграла Вирер 24 секунды.

Относительно украинок, то ни одна наша представительница не смогла попасть в топ-20. Нашим девушкам не удалось отстреляться на ноль. Кроме того украинки проигрывали соперницам в скорости. Таким образом, лучшей оказалась Елена Пидгрушная. Она допустила один промах и прибежала 27-й.

Вита Семеренко финишировала 53-й, а Валентина Семеренко 57-й. Ольга Абрамова с двумя промахами финишировала на 63 месте. Хуже всего из наших спортсменок спринт преодолела Анастасия Меркушина – 68 место.

Отметим, что в гонке преследования Украину в субботу, 15 декабря, будут представлять только сестры Семеренко и Елена Пидгрушная.

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