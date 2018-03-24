Биатлон: женская сборная Украины потеряла квоту на следующий сезон

Мужская и женская сборные Украины, пропустив заключительный этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, потеряли квоты на следующий сезон

Напомним, мужская сборная опустилась на 11 место и сможет выставлять на гонках с раздельным стартом лишь четырех биатлонистов.

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Что касается женской сборной, то она, пропустив этап в Тюмени, вылетела из первой пятерки Кубка наций и потеряла квоту в шесть спортсменов на гонках с раздельным стартом. в следующем сезоне тренеры команды смогут заявлять на такие гонки лишь пять спортсменок.