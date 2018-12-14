Биатлониста Кильчицкого не возьмут на этап Кубка мира в Чехию, тренер назвал причину
Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий не поедет с командой на третий этап Кубка мира в Нове-Место.
Об этом заявил тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра после спринтерской гонки в Хохфильцене (Австрия), которую Кильчицкий завершил на 102 месте.
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По его словам, Виталий Кильчицкий отправится на соревнования Кубка IBU.
"У Кильчицкого больше психологический момент, ведь стрельба на тренировках и пристрелка хорошая, а на соревнованиях делает большие промахи. Поэтому для него будет лучше выступить на соревнованиях Кубка IBU, чтобы в январе вернуться на Кубок мира", – сказал Санитра в эфире телеканала UA: Первый.
Таким образом, на третий этап Кубка мира в Чехию, который стартует 20 декабря, отправятся Артем Прима, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.
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