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      Биатлониста Кильчицкого не возьмут на этап Кубка мира в Чехию, тренер назвал причину

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      Виталий Кильчицкий
      Виталий Кильчицкий / GETTY IMAGES

      Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий не поедет с командой на третий этап Кубка мира в Нове-Место.

      Об этом заявил тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра после спринтерской гонки в Хохфильцене (Австрия), которую Кильчицкий завершил на 102 месте.

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      По его словам, Виталий Кильчицкий отправится на соревнования Кубка IBU.

      "У Кильчицкого больше психологический момент, ведь стрельба на тренировках и пристрелка хорошая, а на соревнованиях делает большие промахи. Поэтому для него будет лучше выступить на соревнованиях Кубка IBU, чтобы в январе вернуться на Кубок мира", – сказал Санитра в эфире телеканала UA: Первый.

      Таким образом, на третий этап Кубка мира в Чехию, который стартует 20 декабря, отправятся Артем Прима, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

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      Теги: Виталий Кильчицький Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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