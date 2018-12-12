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      Биатлонистка Юлия Джима может пропустить спринтерскую гонку в Хохфильцене

      26 Читати новину українською
      Юлия Джима
      Юлия Джима / Трибуна

      Победительница первой гонки сезона Юлия Джима может пропустить спринтерскую гонку второго этапа Кубка мира, который стартует в четверг, 13 декабря, в Хохфильцене.

      Причина – боли в горле, которые Юля почувствовала еще в Поклюке, усилились после переезда в Австрию, сообщает biathlon.com.ua.

      Читайте также: Кто такая Юлия Джима: биография звезды украинского биатлона

      Отмечается, что в случае невыхода Джимы на спринт в Хохфильцене будет заявлена Ольга Абрамова.

      Теги: Спорт Новости биатлона Юлия Джыма
      Источник: 24 Канал
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