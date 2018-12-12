Биатлонистка Юлия Джима может пропустить спринтерскую гонку в Хохфильцене

Победительница первой гонки сезона Юлия Джима может пропустить спринтерскую гонку второго этапа Кубка мира, который стартует в четверг, 13 декабря, в Хохфильцене.

Причина – боли в горле, которые Юля почувствовала еще в Поклюке, усилились после переезда в Австрию, сообщает biathlon.com.ua.

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Отмечается, что в случае невыхода Джимы на спринт в Хохфильцене будет заявлена Ольга Абрамова.