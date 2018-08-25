Библиотека начала постить в Instagram переводы классических литературных произведений

Нью-Йоркская публичная библиотека в партнерстве начала постить в Instagram Insta Novels – переводы классических литературных произведений в анимированных цифровых романах.

Об этом сообщает EnGadget.

Как объяснило руководство библиотеки, такими Insta Novels они хотят привлечь молодую аудиторию к книгам или хотя бы передать ей сюжеты самых культовых произведений.

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Первая книга, появившаяся в Insta Novels, была "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла. В ближайшие месяцы там можно будет увидеть сторис по "Желтым обоям" Шарлотты Перкинс Гилман и "Превращение" Франца Кафки.

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