"Черные копатели" нашли 2 молочных бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии в городе Мостиска, что во Львовской области.

Мужчины рассказали, что находки обнаружили случайно в лесу за городом, когда прогуливались с металлоискателями. Об этом сообщили корреспонденты на сайте ТСН.

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Среди находок "черных копателей" были: книги, документы, протоколы, журналы датированные 1940-1950 годами. Также был замотан в бумаге военный билет 1948 г., который принадлежал одному из сотрудников НКВД. Он "пытался прорваться в ряды УПА".



Документы / Фото ТСН

Кроме этого, там еще могут быть архивные документы Сидора Ковпака – руководителя партизанского движения сопротивления в Украине. Ведь он был хорошо известен в этих краях. Однако пока тщательно находку не изучали.

Найденный бидон с архивными документами / Фото ТСН

"Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", – пояснил "черный копатель" Андрей.

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Все документы передали в Мостиский историко-краеведческий музей. Все находки отправят на реставрацию.

Одна из находок / Фото ТСН