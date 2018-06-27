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Бигус: Подсадите кто-то Луценко на тупые американские процедуралы, там ума больше, чем у ГПУ

89 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / podrobnosti.ua

Пока президент и премьер из всех Twitter сигнализировали рынку и инвесторам, что в Украину можно вкладывать деньги, пришел генпрокурор Юрий Луценко и не словом, а делом показал, кто на самом деле формирует инвестклимат.

Речь идет о том, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело относительно "Новой почты", потому что не нашла состава преступления, рассказывает в своем видеоблоге "Итоги дна" Денис Бигус.

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"Для того, чтобы не найти состава преступления, прокуратура в марте устроила рейд с одновременным обыском офисов одной из самых известных компаний в стране в 4 городах. Включительно с обыском кабинетов руководителей и изъятием ноутбука владельца. Затем генпрокурор еще запостил, что прокуратура нашла многочисленные нарушения в деятельности "Новой почты". От наркотиков до отмывания денег. Потом было три месяца тишины. И вот – все, нет состава преступления", – отметил журналист-расследователь.

По словам Бигуса, такой финал был предсказуем. Ведь еще в начале, после обысков и громких заявлений, пресс-секретарь Генпрокуратуры сообщила, что Луценко взял дело под свой персональный контроль. И если доказательств не найдут, то дело закроют.

Как эта ситуация вообще и заявления ГПУ в частности звучат для инвестора: "Чувак, в любой момент безосновательно к тебе могут ввалиться чуваки с удостоверениями. Тебе они персонально тоже могут ввалить. Но ты не волнуйся, если они ничего не докажут, то тебя немного покошмарят..  ну, может, заберут компы арестуют какие-то деньги, но чисто символически, ты же не виноват. Поэтому буквально несколько месяцев, и если ничего не найдется, то ты даже не сядешь. Инвестируй, бро. Кстати, попрыгай. О, слышим что-то на счетах звенит. Точно инвестируй,
– иронизирует журналист.

Также он выдвинул предложение Луценко: вместо читать "очень умные книги", о которых генпрокурор регулярно отчитывается в Facebook, смотреть детективные сериалы. Мол, в последних здравого ума больше, чем в деятельности ГПУ.

"Подсадите его кто-то на тупые американские процедуралы. Детективные сериалы разные. Практически в каждой серии есть момент, типа "Я даже не пойду за разрешением на обыск, у нас явно недостаточно доказательств" или "Ты должен доработать, с этим нам даже стыдно будет подходить к фигуранту с вопросами". Там в 15 минутах диалогов ответственности – и репутационной и финансовой и карьерной – больше, чем в 15 годах ГПУ. И не надо говорить – это же сериал. Да, это сериал, там штампы. Да, там репутация даже в штампах. У нас о репутации знают как о инвестклимате. Но про деньги точно в курсе. Пусть бы конвертировали", – подытожил Бигус.

Видео полного выпуска "Итогов дна" за 27 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Новости политики Юрий Луценко ГПУ
Источник: 24 канал
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