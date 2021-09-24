Лупил по лицу и до крови: 11-летний избил бабушку на территории школы в Днепре

В Днепре 22 сентября на территории школы 11-летний мальчик сильно избил свою бабушку. Он наносил ей удары по лицу пока не начала идти кровь.

Впоследствии туда вызвали полицию и скорую. Это произошло во дворе 121 школы.

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Воспитывает только бабушка

Сообщают, что школьник целенаправленно бил бабушку руками в голову и по лицу. Как следствие, у женщины был разбит нос, из которого текла кровь.

Юного злоумышленника бабушка воспитывает самостоятельно. Сообщают, что она его очень любит и хорошо о нем заботится. Пока неизвестно, что спровоцировало такое поведение парня.

Посещал школьного психолога

Позже инцидент прокомментировали в Департаменте гуманитарной политики горсовета Днепра. Там сказали, что в сентябре ученик посещал школьного психолога, поскольку его поведение резко изменилось в худшую сторону. При этом, в прошлом семестре он еще не проявлял агрессию.

Сейчас с работниками школы начали общаться представители ювенальной превенции. В полиции же сказали, что ранее эта семья ни разу не попадала в поле зрения правоохранителей. Парня после инцидента забрали в одну из больниц города, чтобы установить причину вспышек агрессии.

Другой инцидент ранее

8 июня сообщили, что в городе Малин на Житомирщине несколько подростков набросились и жестоко избили мужчину с инвалидностью. Впоследствии их разыскали старшие ребята, которые заставили злоумышленников извиниться на коленях.

В полиции области впоследствии установили всех причастных к этому инциденту. Там сообщили, что устанавливают обстоятельства и будут пытаться привлечь несовершеннолетних к ответственности еще и по закону.