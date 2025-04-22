Бил ребенка ножом в живот: в Днепропетровской области полицейские задержали убийцу

19 апреля в Днепропетровской области произошла трагедия – мужчина убил ребенка ножом. Полицейские уже задержали нападавшего.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно об убийстве ребенка на Днепропетровщине

Мужчина ранее был судим. Он нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, в результате которых ребенок умер.

Преступление произошло 19 апреля в 18:00 в городе Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области. Полицейские установили, что 43-летний сосед поссорился с мальчиком на лестничной площадке многоквартирного дома. Во время конфликта он выхватил нож и напал на ребенка. С ножевыми ранениями в живот мальчика доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм он умер,

– написали в полиции.



Орудие убийства / Фото Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

"Полицейские установили все обстоятельства преступления и изъяли с места происшествия нож. В ходе дальнейших следственных мероприятий личность нападавшего была установлена", – добавили в ведомстве.

Мужчине вручили уведомление о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Также утром 22 апреля в полиции сообщили о стрельбе в Киеве. В результате инцидента есть раненый.