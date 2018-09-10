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Бил стулом по голове и колол ножницами: в киевской школе ученик поиздевался над учительницей

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Инцидент произошел в киевской школе №94, которую когда-то закончила Марина Порошенко
Инцидент произошел в киевской школе №94, которую когда-то закончила Марина Порошенко / Фото из открытых источников

В столичной школе №94 случилась драка между учеником и учительницей. Восьмиклассник нанес восемь ударов ножницами в спину педагогу и ударил ее стулом по голове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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В 15.20 в дежурную часть поступило сообщение от врача, что в отделение политравмы госпитализирована учительница школы №94: у женщины были травмы головы и резаные раны тела. Потерпевшая пояснила, что телесные повреждения в помещении учебной аудитории ей нанес ученик восьмого класса,
– говорится в сообщении.

По информации СМИ, инцидент произошел во время урока, на котором школьники писали самостоятельную работу. Учительница поставила минус парню за одно из выполненных заданий, и тот со всей силы швырнул в педагога стулом. Затем восьмиклассник нанес восемь ударов ножницами в спину учительницы.

И учитель, и школьник находятся в медицинских учреждениях, где ими занимаются врачи.

школа напад учень з ножицями
Инцидент случился в специализированной школе "Эллада" на Печерске

Пострадавшая – учительница информатики уже пенсионного возраста с 20-летним стажем работы. В больницу ее доставили с тяжелыми травмами, известно, что она уже перенесла несколько операций. 13-летнего нападавшего забрали в больницу, поскольку он находился в шоковом состоянии.

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На месте работали психологи, оказывали помощь детям, которые во время инцидента находились в аудитории.

В школе говорят, что мальчик – новенький, учится в школе только с 1 сентября этого года. Он спокоен и ранее никаких тревожных признаков не подавал. Вместе с семьей он переехал в Киев из Калуша Ивано-Франковской области.

Полиция начала уголовное производство. В ходе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

Отмечается, что в специализированной школе с углубленным изучением английского и греческого языков №94 "Эллада", в которой произошел инцидент, правоохранителей пустили только в класс, где произошло нападение, чтобы не спугнуть остальных учеников.

Добавим, что эта школа также Alma Mater жены Президента Украины Марины Порошенко. Она закончила это учебное заведение в 1979 году.

Теги: Новости Киева Новости Украины Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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