Преступление совершили в одном из сел Кулевчанской территориальной общины еще в ночь с 15 на 16 сентября. Однако сообщили о задержании лишь 23 сентября.

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Женщина убила мужчину скалкой / Фото Нацполиции

Рядом были окровавленные орудия

В полицию обратился сосед погибшего, который рассказал, что нашел знакомого убитым. Тело на тот момент уже лежало несколько дней.

На всех его частях было много травм, а также рубленая рана головы. Рядом также лежали вероятные орудия убийства – окровавленные качалка и топор. Их сразу направили на экспертизу.

Как могут наказать за такое

Когда следователи начали это расследовать, они сразу установили основную подозреваемую – соседку убитого 58-летнего мужчины. Свои действия она никак не объясняла.

Правоохранители уже открыли производство по статье об умышленном убийстве. Если вина задержанной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители на месте убийства мужчины: смотрите видео Нацполиции

Другое событие недавно

30 сентября правоохранителям Стебника на Львовщине сообщили об убийстве. Когда они приехали, действительно обнаружили тело 30-летнего мужчины.

Когда они начали устанавливать обстоятельства, оказалось, что убийство совершила его сожительница. Тогда 44-летнюю женщину задержали, она сказала, что это произошло во время семейной ссоры.