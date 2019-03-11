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      Билецкий заявил, что Порошенко заказал СБУ уничтожение лидеров "Нацкорпуса", в СБУ – удивлены

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      Петр Порошенко "заказал физическое уничтожение" лидеров "Нацкорпуса" - так считает руководитель организации и народный депутат Андрей Билецкий. Причем заказал президент не абыкому, а СБУ. В Службе безопасности Украины удивлены такому заявлению нардепа и ожидают доказательства этих "манипулятивных" утверждений.

      Андрей Билецкий во время брифинга заявил, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко готовит нападения на активистов "Национального корпуса" с помощью "криминальных авторитетов", о чем сообщил Интерфакс. При этом нардеп пообещал назвать конкретные имена и фамилии, а заказчиком сразу провозгласил президента Порошенко.

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      Кроме Порошенко прозвучала другая громкая фамилия. По мнению Билецкого, причастным к преследованию "Нацкорпуса" является заместитель главы СБУ Виктор Кононенко с псевдо "Латыш", который "через Илью по прозвищу "Кочевник" отвечает за связи с криминальными авторитетами "Нариками", "Аликами", "Эмилями" из Днепропетровской области"

      Через этого Илью-Кочевника будет сделан заказ на уничтожение или физическое давление на руководителей нашего движения. "Нарик" будет давать своих бойцов на всю эту историю,
      – заявил Белецкий.

      В СБУ с удивлением встретили такое заявление Билецкого, о чем сообщили на своем сайте. "Очень обидно, что народный депутат Украины Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой", – говорится в сообщении.

      В Службе безопасности подчеркнули, что с нетерпением ожидают хоть какой-то конкретики, на которой базируются эти "чрезвычайно серьезные обвинения". Служба официально обратилась к Государственному бюро расследований, чтобы там зарегистрировали соответствующее уголовное производство.

      В полиции же сообщили, что пока Андрей Билецкий не обращался к ним ни с какими официальными заявлениями. Укринформ процитировал заявление заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе: "Если он (Билецкий – 24 канал) считает такие призывы в свой адрес реальными, то пусть обращается. Мы зарегистрируем и будем расследовать".

      Білецький
      Андрей Билецкий, нардеп и лидер "Национального корпуса"

      В чем суть конфликта "Национального корпуса", правоохранителей и президента?

      3 марта 2019 года "Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетировали дом фигуранта расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о хищениях в оборонной сфере Игоря Гладковского, сына тогда еще заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

      9 марта 2019 года в Киеве больше тысячи активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" провели акцию протеста возле здания Администрации президента Украины и пытались прорвать кордон правоохранителей. Там произошли столкновения, в которых пострадали трое полицейских.

      Требования те же: наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме", арестовать уже экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов громкого скандала.

      Впоследствии в тои же день стычки повторились в Черкассах, где президент Петр Порошенко проводил митинг после торжеств в честь 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко. Несколько десятков националистов пытались прорваться на сцену к главе государства, но им помешала полиция.

      Правоохранители заявили о 22 раненых стражах порядка, среди которых был начальник полиции области Валерий Лютый, окровавленное лицо которого сразу же облетело СМИ и соцсети. Полиция уже открыла уголовные дела по статьям о насилии в отношении своих работников и хулиганстве.

      10 марта 2019 года полиция задержала 2 организаторов столкновений "Нацкорпуса" с правоохранителями в Черкассах. Задержанным инкриминируют организацию людей для совершения хулиганства и причинения телесных повреждений полицейским, которые охраняли общественный порядок.

      Вечером в тот же день в "Нацкорпусе" заявили об исчезновении 7 своих активистов: их якобы с применением силы похитили из автомобиля. Вскоре 5 активистов освободили, а двое остались под стражей. 12 марта полиция вручила им подозрения.

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      11 марта
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко СБУ Андрей Белецкий Национальный корпус Полиция Протесты
      Источник: 24 канал
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