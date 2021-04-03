Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал свою декларацию за 2020 год. Среди указанного есть земельные участки, квартиры, элитные автомобили и ценные украшения.

Также с 2009 года он владеет билетом на суборбитальный полет в космос. Его стоимость 1,4 миллиона долларов.

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Задекларированные квартиры

Среди задекларированных объектов недвижимости есть квартира в Днепре стоимостью 653 тысячи гривен. Ее площадь 279,6 квадратных метров. На жену Марину Филатову записаны 2 квартиры:

в Киеве за 2 миллиона гривен, площадью 212 квадратных метра;

в Днепре за 731 тысячу гривен, площадью 824 квадратных метра.

Также мэр Днепра имеет жилой дом с придомовой территорией площадью 1 395 квадратных метров в Днепровской области. На имя жены записаны 4 земельных участка, на имя Филатова – 3, и еще одна – в общие собственности супругов.

Мэр задекларировал элитные часы и украшения

В декларации есть 5 элитных часов с неизвестной ценой. В перечне есть такие бренды: Breguet, Cartier, Officine Panerai, Audemars Piguet и Atmos.

Справка. За год на должности городского головы Филатов получил 368 615 гривен зарплаты.

От сдачи имущества в аренду – еще более 845 тысяч гривен.

Жена мэра владеет драгоценностями: кольцом с изумрудом и тремя шубами. Также она имеет украшения марки Cartier:

колье за 96 тысяч гривен;

колье за 258 тысяч гривен;

кольцо с бриллиантом за 264 тысяч гривен;

серьги за 124 и 106 тысяч гривен.

Филатов владеет старинными автомобилями

Среди задекларированного имущества в перечне есть ряд автомобилей. Прежде всего, старинные коллекционные авто: Toyota, Land Cruizer FJ140 1963 выпуска и DeLorean 1981 года выпуска. А также – один раритетный мотоцикл BMW с коляской 1961 года.

Отметим! Также у мэра есть гидроцикл, парусное судно и вертолет Eurocopter

У Филатова есть и такой транспорт: Мерседес S600L стоимостью более 5 миллионов гривен (2012 года выпуска), Jaguar XJS Convert, Mercedes-Benz, Dodge RAM и 2 легковых мотоцикла. В то же время на его жену записаны Porsche Panamera, Porsche Cayenne, Porsche Carrera.