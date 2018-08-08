Билет в один конец: какое неприятное обновление ждет пользователей вместе с Android 9 Pie

Свежая версия операционной системы Android 9 Pie обязывает производителей гаджетов внедрять защиту от возвращения прошивки к более старым версиям. Ранее, Google обозначала эту опцию как рекомендованную, однако теперь перевела ее в список обязательных.

Об этом сообщает Gizchina.

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Это означает, что после обновления до Android 9 Pie пользователи не смогут вернуться на Oreo или более старую версию. Сообщается, что «антиоткат» способствует безопасности устройств и уменьшает фрагментацию Android.

Сейчас обновиться до последней версии могут все смартфоны Pixel и Essential Phone. Исходный код Android 9 Pie также был опубликован в рамках AOSP. Защита от отката достигается благодаря функции Verified Boot 2.0 – старая прошивка установится на устройство, но загрузиться в систему больше не получится. Отметим, что защита коснулась только разделов boot, system и vendor.

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