Билеты на финал Лиги чемпионов: в продажу поступят еще около тысячи пропусков на игру

В Киеве можно будет приобрести еще около тысячи билетов на финал Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем", который состоится в субботу, 26 мая.

Это билеты, которые вернули фанаты "Реала", которые не сумели попасть на матч по разным причинам, сообщает AFP.

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Стоит добавить, что эти билеты не могут быть проданы фанатам "Ливерпуля" по соображениям безопасности. Однако они будут продаваться местным болельщикам.