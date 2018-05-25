15:03
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО СБИТЫЙ "БОИНГ 777" САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО СБИТЫЙ "БОИНГ 777" САНКЦИИ

Билеты на финал Лиги чемпионов: в продажу поступят еще около тысячи пропусков на игру

101 Читати новину українською
Более тысячи билетов на финал Лиги чемпионов поступят дополнительно в продажу
Более тысячи билетов на финал Лиги чемпионов поступят дополнительно в продажу

В Киеве можно будет приобрести еще около тысячи билетов на финал Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем", который состоится в субботу, 26 мая.

Это билеты, которые вернули фанаты "Реала", которые не сумели попасть на матч по разным причинам, сообщает AFP.

Читайте также: Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Стоит добавить, что эти билеты не могут быть проданы фанатам "Ливерпуля" по соображениям безопасности. Однако они будут продаваться местным болельщикам.

Теги: Лига чемпионов Реал – Ливерпуль Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 2
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 194
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 674
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сегодня, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 246
Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
сегодня, 10:01 Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
Анастасія Ковач-Петрушенко 305
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук