Билеты в космос можно будет купить уже в следующем году

Уже в 2019 году аэрокосмическая компания Blue Origin планирует наладить продажу билетов на полеты в космос. Правда, первыми пассажирами во время испытательных полетов будут сотрудники компании.

Об этом рассказал старший вице-президент компании Роб Майерсон, информирует N + 1.



Пилотные запуски должны состояться в скором времени. Первыми полетят сотрудники компании, и уже после прохождения всех испытаний New Shepard начнет принимать на борт космических туристов.

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Правда пока неизвестно, сколько будет стоить билет, и когда клиенты Blue Origin полетят в космос.



Компания уже на протяжении 8 лет тестирует запуск ракеты New Shepard, и пока в космос запускали только манекен. В 2016 году сообщалось о планах по запуску первых туристов в 2018 году, однако затем сроки перенеслись на апрель 2019.

Что такое Blue Origin? Это частная аэрокосмическая компания, специализирующаяся на так называемом "космическом туризме". Инженеры компании уже построили и тестируют систему New Shepard, состоящую из многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы с большими иллюминаторами.

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