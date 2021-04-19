Били битами и стреляли: на Харьковщине жестоко напали на мужчину – видео
В Харьковской области 18 апреля двое злоумышленников напали на мужчину в магазине, жестоко избив его. Ранее у них уже был конфликт.
Источник:Полиция Харьковщины
Так, 29-летний житель села Хролы шел в магазин, когда встретил двух мужчин с битами в руках. Он начал убегать.
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Как произошло нападение
Убегая, пострадавший забежал в кафе-магазин. Однако нападавшие его догнали, избили битами и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.
Что с потерпевшим
Пострадавшего с пулевыми ранениями и травмами головы забрали в больницу. Пока неизвестно, в каком он состоянии.
Мужчины избили знакомого / Фото Нацполиции
Нападение в магазине на Харьковщине, смотрите видео:
Что известно о нападавших
Мужчин задержали через несколько часов. Нападавшими оказались:
- 36-летний местный житель, который ранее уже был осужден за имущественное преступление;
- 33-летний безработный харьковчанин.
С ними работают правоохранители. Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы.
Нападавших задержали / Фото Нацполиции
Один из нападавших / Фото Нацполиции
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