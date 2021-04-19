В Харьковской области 18 апреля двое злоумышленников напали на мужчину в магазине, жестоко избив его. Ранее у них уже был конфликт.

Так, 29-летний житель села Хролы шел в магазин, когда встретил двух мужчин с битами в руках. Он начал убегать.

Кстати Сделал замечание – оказался в реанимации: в Киеве подрались спортсмены и работники СБУ

Как произошло нападение

Убегая, пострадавший забежал в кафе-магазин. Однако нападавшие его догнали, избили битами и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.

Что с потерпевшим

Пострадавшего с пулевыми ранениями и травмами головы забрали в больницу. Пока неизвестно, в каком он состоянии.



Мужчины избили знакомого / Фото Нацполиции

Нападение в магазине на Харьковщине, смотрите видео:

Что известно о нападавших

Мужчин задержали через несколько часов. Нападавшими оказались:

36-летний местный житель, который ранее уже был осужден за имущественное преступление; 33-летний безработный харьковчанин.

С ними работают правоохранители. Нападавшим грозит до 15 лет тюрьмы.



Нападавших задержали / Фото Нацполиции



Один из нападавших / Фото Нацполиции