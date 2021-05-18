Правоохранители Черниговской области 18 мая разоблачили организованную группировку, которая удерживала в неволе 2 десятка людей. Полицейские пресекли деятельность так называемого "реабилитационного центра с идеологическим выздоровлением".

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Как работал "реабилитационный центр"

В Чернигове это заведение действовало примерно пол года. Организовал его гражданин России. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет.

Между ними были четко распределены роли: организатор руководил всеми процессами, его правая рука – начальник "мотивационной группы", в которую входили еще 2 мужчин спортивного телосложения. Ранее, всех их судили за распространение наркотиков.

Кто мог попасть в этот центр

В полиции говорят, что в так называемый "реабилитационный центр" могли попасть как нарко - и алкозависимые, так и люди, которые по определенным причинам не угодили своим родственникам.

По словам начальника полиции Черниговской области Владимира Нидзельского, любой "мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом".

Для этого необходимо было просто указать пальцем на "пациента" возрастом от 18 лет. За ним в любую точку Украины сразу выезжала так называемая "мотивационная группа" молодых людей спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в Чернигов,

– отметил Нидзельский.

Такая услуга стоила до 2,5 тысячи гривен. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание человека в центре по 8 тысяч гривен в месяц.

Пациентов "лечили" наркотиками

Медицинских справок о состоянии здоровья "пациента" организаторы центра не просили. Если начальник, члены "мотивационной группы" или охрана центра видели, что человек заболел или начинал сопротивляться – давали легкие наркотики.

Члены группировки отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали выходить на улицу или общаться с кем-то вне центра, наносили психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых "правил пребывания".

Когда правоохранители вошли в дом, то обнаружили там 21 удерживаемого. У одного из "пациентов" начался приступ эпилепсии.

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Что нашли во время обысков у злоумышленников

Во время обысков в зарешеченном доме, дома у организатора и начальника "мотивационной группы" правоохранители обнаружили и изъяли деньги, "черновые" записи, компьютерную технику и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Организатора и еще 3 активных членов группировки задержали. Сейчас решают вопрос о вручении злоумышленникам сообщений о подозрениях.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.