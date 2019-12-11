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      Били, издевались и не платили: на Виннитчине супруги эксплуатировали людей на пилораме

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      В Бершади супруги эксплуатировали людей на пилопаме / Иллюстративное фото

      В Бершади, что в Винницкой области, 10 декабря обнаружили мужчину и женщину, которые заставляли людей тяжело работать. 7 мужчин силой держали на закрытом объекте с надзирателем.

      В полиции Винницкой области рассказали, что супруги применяли психологическое давление и физическое насилие.

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      Трудовая эксплуатация была четко организована: два человека вербовали на работу мужчин, а надзиратель на объекте следил за режимом. Своими жертвами вербовщики выбирали людей с тяжелым финансовым положением.

      Мужчинам обещали достойные условия труда и заработок по 5000 гривен. Но вместо этого у них отобрали документы и заставляли работать бесплатно.

      10 декабря организатора этого бизнеса задержал КОРД. Против преступной группы открыли дело по статье о торговле людьми, им грозит от 5 до 12 лет за решеткой. Продолжается следствие.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Криминал Винница
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