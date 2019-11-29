Били, плевали и снимали на видео: в Харькове несовершеннолетние устроили расправу над девушкой

28 ноября харьковскими соцсетями распространили видео, где группа девушек устроила массовую расправу над сверстницей. Ее обвиняли в краже и лжи.

Видео за короткое время разошлось сетью и возмутило пользователей жестокостью. Группа девушек бьет, плюет в лицо и материт свою знакомую за якобы кражу денег.

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От ударов девушка стонет и плачет, обещает выполнить все, что ей говорят. Тем временем они смеются и сильнее издеваются.

Накануне главная из организаторов избиения выкладывала на своей странице в соцсети сообщения, в которых говорилось о наказании. Своих подписчиков даже иронично просила "подержать за нее кулачки".

Также она выкладывала фото в рубашке и шапке полицейского. Пока неизвестно, откуда она их взяла.

Сотрудники Ювенальной полиции уже установили всех участников нападения. Ни одна из девушек не учится в Харьковском университете внутренних дел.



Девушка предупреждала о том, что собирается побить знакомую / с телеграмм-канала ХС

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Видео массового избиения девушки в Харькове (18+)