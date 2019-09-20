Били по голове до потери сознания: как активиста Якименко пытали в российском плену

Незаконно удерживаемого в Российской Федерации участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко неоднократно пытали российские правоохранители.

Жена активиста Елена Якименко рассказала, что еще в первые дни, когда мужчину задержали на российской таможне его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики, пишет "Общественное радио".

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Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать,

– сказала жена.

Украинскому активисту надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, а потом били по голове. Владимиру Якименко неоднократно предлагали сотрудничать с ФСБ России, но он не соглашался. За это мужчины продолжали пытать.

Якименко пытали даже после суда. Сейчас он находится в колонии.

Заставляли его подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения,

– рассказала жена.

От Владимира требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителях власти, которые с ним были на фотографиях в фейсбуке. От активиста также требовали рассказать о расположении Вооруженных сил на границе с Крымом и дать номера телефонов "определенных лиц".

Что известно о Владимире Якименко?​Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом 11 июня 2017 года. ФСБ РФ обвинила его в перевозке наркотиков. До этого он неоднократно пересекал админграницу, поскольку работал таксистом. Жена Якименко считает, что его кто-то подставил. В России украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.