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Били током до состояния клинической смерти: консул о страшных пытках украинца в России

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Алексей Сизонов
Алексей Сизонов / Соцсети

61-летний уроженец Краснодона (Луганская область) Алексей Сизонович отбывает наказание в России. Мужчину обвиняют в подготовке терактов в Ростовской области России, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой. Недавно состоялась его встреча с представителем Украины, который не мог получить доступ к украинскому заключенному в течение полутора лет его содержания под стражей.

О его ходе рассказала консул Украины в Новосибирске Диана Иванова, которая провела с ним двухчасовую беседу, пишет "Радио Свобода".

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По словам дипломата, украинцу никто не сообщал о предстоящей встрече с консулом, поэтому, когда он вошел в комнату, то сразу спросил: "Вы кто?". А когда Диана Иванова отметила, что является консулом Украины, то Алексей Сизонович ответил: "Слава богу, наконец-то я вас дождался!"

Он сказал, что сейчас у него все более-менее нормально. Но мучает головная боль. И возникает вопрос откуда она взялась. Мужчина имеет нормальный вид, видно, что одет в новую тюремную робу. Как Алексей Иванович мне рассказал, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим током. Поскольку он – электрик, говорит, что ток был каким-то разноразрядным. Я – не специалист, но Алексей Иванович сказал, что этот разнорозрядный ток сильно влияет на сердце, и после этого остаются сильные головные боли,
– убеждает консул.

Кроме того, она утверждает, что консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черной и вдвое больше по размеру, чем сейчас, а когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима.

"Когда после встречи с Алексеем Ивановичем, я вернулась в Новосибирск, то разговаривала с его женой. Она мне рассказала, что когда смотрела суд по телевидению, не узнала мужа. Для нее было очевидно, что он был заторможенным и чувствовал себя очень плохо", – говорит Диана Иванова.

Также дипломат во время встречи обратила внимание, что у Алексея Сизоновича в области шеи есть уплотнение, типа жировика.

"Он сказал, что это у него давно, еще с армии, и оно ему не мешало. А вот после этих всех событий, которые с ним произошли, после того, как его сильно били, оно начало увеличиваться, расти, и его начало это беспокоить. Он подошел к тюремному врачу, у них на территории есть свой врач, врач посмотрел, записал его в книгу и сказал, что нужно обратиться к специалисту. И вот уже больше месяца он ждет этого специалиста", – добавляет она.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, 61-летнего украинца Алексея Сизоновича в России отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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