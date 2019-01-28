"Били в живот, к рукам привязали гири": похищенный россиянами Павел Гриб об издевательствах

Украинец Павел Гриб, над которым сейчас проводят судилище в РФ, рассказал, как его похитили российские спецслужбы и в прямом смысле выбивали из него показания.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. В Гомеле его схватили ФСБшники.

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Как он оказался в Беларуси? Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь якобы из-за девушки, на встречу с которой Павел и прибыл в Гомель, а оттуда перевезли в Краснодарский край. Там его и посадили.

В чем его обвиняет ФСБ? ФСБ обвиняет украинца в подстрекательстве гражданки РФ к совершению теракта (речь идет именно о той девушке, с которой пленник Кремля познакомился в соцсетях и к которой приехал на встречу – Татьяне Ершовой). Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи, а девушка должна была реализовать теракт.

По словам Павла Гриба, после встречи с Татьяной он поехал на автовокзал в Гомеле. Там его уже ждали российские спецназовцы. Они забросили парня в микроавтобус и вывезли его в лес. Павел утверждает, что хорошо запомнил похитителей и смог сейчас их узнать, пишет "Новая газета".

После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди – джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, посадили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру, забрали документы и обратный билет. Потом повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня угрожали повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом – к следователю,

– рассказал пленник Кремля.

У следователя парню поставили условие – либо он все признает, либо издевательства над ним продолжаются.

В подтверждение обвинения в суде предоставили видеозапись допроса Павла следователями краснодарского УФСБ. На записи на руках украинца видны ссадины и синяки.

"Видно же, что ко мне применялась сила, и я не мог внятно ничего объяснить", – пытался объяснить российским судьям Павел Гриб.

Российские же следователи цинично заявляют, что к Павлу Гриба физическое насилие никогда не применяли.

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Позже отец пленника Кремля рассказал, что его сына жестоко избили российские заключенные при этапировании в Ростов-на-Дону. Произошло это в июле 2018-го. По его словам, произошло это после того, как злоумышленники узнали, по какой статье обвиняется Павел Гриб. Зато медики российского СИЗО, в котором незаконно удерживают украинца, заявили, что он не обращался с заявлениями об избиении и травм у него не обнаружено.

Отметим, что Павел имеет инвалидность с детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой. Раз за разом ему становится плохо на судебных заседаниях. Так, во время суда в России 24 января Павлу Грибу снова стало плохо. К нему вызвали "скорую", однако процесс не останавливали: судья фактически не обратил внимания на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал рассмотрение дела.