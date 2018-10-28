Билл Гейтс – основатель корпорации Microsoft, один из самых богатых людей на планете, рыцарь-командор Ордена Британской Империи, обладатель диплома Гарвардского университета и это несмотря на то, что его он не заканчивал. Сегодня он празднует свое 63-летие.

Статус и состояние Билл Гейтс заработал благодаря делу всей своей жизни – создание программного обеспечения для персональных компьютеров Miсrosoft. Именно ради предприятия, которое сначала носило название Micro-Soft, Гейтс бросил учебу в Гарварде. Диплом он получил только через 30 лет!

Читайте также: Билл Гейтс рекомендует: 5 книг, которые стоит почитать

Сегодня Билл Гейтс является самым известным миллиардером в мире. Он успешный предприниматель, щедрый меценат и любящий семьянин. Он также известен тем, что ведет довольно аскетический образ жизни и это несмотря на свое состояние. Он пишет книги и радостно делится секретами своего успеха. Согласитесь, у него есть чему поучиться?

В день рождения Билла Гейтса предлагаем 11 мотивирующих цитат основателя Microsoft, которые могут объяснить то, что сделало его таким успешным.

О настойчивости

Прежде чем Гейтс стал миллиардером, ему пришлось изрядно потрудиться и развить лидерские качества. Язык программирования BASIC писался в авральном режиме, так как договор на его использование в компьютере "Альтаир" был подписан, когда работа еще и не начиналась.



Билл Гейтс

Первую попытку продать свое программное обеспечение Гейст сделал еще студентом. Именно это и подтолкнуло его, чтобы бросить учебу и одновременно стало первым шагом к признанию и богатства.

"Одно из моих самых ярких воспоминаний о Гарвард касается января 1975 года, когда я позвонил из общежития Курьер-Хауз в компанию в городе Альбукерке, которая начала делать первые в мире компьютеры. Я предложил им купить наше программное обеспечение. И переживал, что они поймут, что я всего лишь студент из общежития и бросят трубку. Вместо этого они сказали: "Мы не совсем готовы. Заезжай к нам через месяц!". Это было хорошим знаком, потому что в действительности мы еще не совсем написали программу. С того момента я работал днем и ночью над этим дополнительным проектом, который ознаменовал конец обучения в колледже и начало выдающегося пути вместе с Microsoft", – из выступления перед студентами Гарварда в 2007 году.

Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать.

О лидерстве

Сегодняшнему миллиардеру пришлось пережить многое. Сначала он не обладал лидерскими задатками, но сумел правильно применить способность к логическому мышлению. Жизнь научила его не только работать и добиваться успеха, но еще и любить близких, а также помогать нуждающимся.

Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-то достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства.



О Стиве Джобсе

В ходе становления и развития Macintosh в начале 80-х годов, Microsoft была очень важным союзником Apple. Тогда обе компании понимали всю важность создания хорошего софта и это их сближало.



Билл Гейтс (слева) и Стив Джобс (справа)

Прежде чем показать Macintosh всеми миру, Джобс организовал специальное мероприятие для VIP-гостей, среди которых был Гейтс. Компьютер Apple настолько поразил Билла, что он не мог оторвать от него глаз. Отношения Джобса и Гейтса – очень неоднозначные, был период и конкуренции, и товарищества, а некоторые время они между вообще не общались.

Стив и я – мы были очень разными. Но оба хорошо умели отбирать людей. У нас была суперенергия, и мы супертяжело работали. Мы тесно сотрудничали при разработке оригинального ПО для Mac – это было странно, потому что у нас над этим работало больше людей, чем в Apple. Но мы были очень наивными. Стив пообещал нам, что компьютер будет стоить 499 долларов, а в следующую минуту мы узнаем, что он уже стоит 1999 долларов. Но все равно этот проект был потрясающим опытом.



Стив Джобс (слева) и Билл Гейтс (справа)

О технологиях

Билл Гейтс родился и рос в мире, где о компьютерах даже еще не слышали. Свою первую программу Гейтс написал еще в школе, это был просто симулятор, который позволял играть против машины. Появление Microsoft и ее многочисленные программные продукты буквально перевернули мир компьютерных технологий. Сегодня мы (в большинстве случаев) не можем представить свою работу без компьютеров, работающих на операционных системах от Microsoft, а в процессе любой деятельности используются одноименные офисные программные приложения.

Это потрясающе – из мира, где о компьютерах мало что слышали и они были очень сложными, мы попали в мир, где их используют каждый день. Это мечта, которую я хотел осуществить. Очень много оказалось таким, как я и ожидал. Можно спорить о модели рекламного бизнеса или о том, какой сетевой протокол лучше или какой размер экрана для каких вещей нужно использовать. Правда, сейчас меньше роботов, чем я думал.

О возможностях

Каждая работа требует от вас отдачи и настойчивости. Билл Гейтс призывает использовать все возможности, которые дает вам жизнь. Даже если речь идет о работе в McDonald's.

Продавать гамбургеры – не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет – они называли это "возможностью".

Выступление Билла Гейтса в университете Васэда

Об отдыхе

Прагматизм буквально во всем и упорный труд – так говорят о Билле Гейтсе. Работать, работать и еще раз работать –его установка. Отдых он считает признаком слабости, поэтому Билл работал много часов каждый день, поскольку убежден, что если ты стоишь на одном месте, ценность того, что ты добился, очень быстро приходит к нулю. А в мире компьютеров это заметно. Даже после того, как в 2008 году Гейтс отошел от активного управления Microsoft, он не прекратил работать. Теперь его главная сфера занятости – это благотворительность.

Когда мне было двадцать, я никогда не позволял себе выходных.

О бизнесе

Желание быть первым всегда и везде, делать все лучше других, – эта черта свойственна Биллу Гейтсу с детства. И она принесла свои плоды – господство на мировом рынке компьютерной индустрии! Что и говорить, более чем на 80% всех персональных компьютеров установлено программное обеспечение Microsoft.

Бизнес – увлекательная игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил.



Билл Гейтс

О богатстве

В 1994 году Билл Гейтс основал Фонд Уильяма Гейтса (в 1999 году название изменено на Фонд Билла и Мелинды Гейтс). Сегодня это крупнейший в мире благотворительный фонд. Главная цель фонда – поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению СПИДа и туберкулеза, борьбу с малярией, на проект по иммунизации детей в Индии и Африке.

За свою благотворительную деятельность в 2005 году Билла Гейтса признали человеком года по версии журнала Time.

Огромное богатство идет рука об руку с большой ответственностью, обязательствами поделиться с обществом и обеспечить оптимальное распределение этих средств среди тех, кто в них нуждается.

Принимая во внимание состояние Гейтса, можно сказать, что он вряд ли хвастается ним: у него есть три дома, один самолет, нет яхт, он носит обычные ботинки и джемперы. Очки вот уже 40 лет одни и те же.

О политике

Билл Гейтс большой оптимист. Для него весь мир – операционная система, некоторые "баги" которой нужно просто исправить. Взгляд Билла Гейтса на глобальные проблемы – взгляд через призму программного кода: он убежден, будь то Windows 8, бедность или климатические изменения – любую систему можно привести в порядок, если ты обладаешь нужными инструментами и навыками.



Билл Гейтс

Граждане, все больше приобщаются к благам сети, не желают соглашаться с тем, что государственная машина обязательно должна быть неповоротливой и неисповедимы в путях своих.

О вегетарианстве

В последние годы тема веганства особенно актуальна. Понимая, что со временем зависимость человечества от продуктов животного происхождения будет только усиливаться с увеличением роста населения, Билл Гейтс с участием других инвесторов вложили 108 миллионов долларов на финансирование проекта Impossible Foods по выращиванию искусственного мяса и сыров.

Меня поражают все эти компании, которые занимаются мясом, молоком и яйцами, ведь под их носом их же конкуренты делают замечательные продукты на растительной основе, которые гораздо доступнее по цене и полезнее для здоровья. Производство растительной продукции гораздо рациональнее со всех сторон, потому что не требует жестокого обращения с животными, обходится дешевле. Если мы постараемся по-новому посмотреть на то, чем мы питаемся, и как эта еда попадает на наши тарелки, мы будем более открыты к пищевым инновациям.