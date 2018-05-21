Billboard Music Awards-2018 : полный список победителей
В ночь с 20 на 21 мая британский журнал Billboard вручил свои музыкальные премии артистам за их достижения в музыке и шоу-бизнесе.
Победителей Billboard Music Awards-2018 издание опубликовало на своем официальном сайте.
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Тейлор Свифт
Полный список победителей Billboard Music Awards-2018.
"Артист года" – Эд Ширан
"Наилучший новый исполнитель" – Khalid
"Наилучший певец" – Эд Ширан
"Наилучшая певица" – Тейлор Свифт
"Самые популярные песни" – Эд Ширан
"Наилучший гастролер" – U2
"Наилучший исполнитель потоковых песен" – Кендрик Ламар
"Наилучшая песня" – Луис Фонса, Дедди Янки и Джастин Бибер, Despacito
"Наилучшая группа" – Imagine Dragons
"Лучший артист Billboard 200" – Дрейк
"Лучший артист Hot 100" – Эд Ширан
"Лучший исполнитель песен на радио" – Эд Ширан
"Лучший артист в социальных сетях" – BTS
"Наилучший R & B-исполнитель" – Бруно Марс
"Наилучший R & B-певец" – Бруно Марс
Бруно Марс
"Наилучшая R & B-певица" – SZA
"Наилучший R & B-тур" – Бруно Марс
"Наилучший рэп-певец" – Кендрик Ламар
"Наилучшая рэп-провиции" – Cardi B
"Наилучший рэп-тур" – Jay-Z
"Наилучший кантри-исполнитель" – Крис Степлтон
"Наилучший кантри-певец" – Крис Степлтон
"Наилучшая кантри-группа" – Florida Georgia Line
"Наилучший рок-исполнитель" – Imagine Dragons
Imagine Dragons
"Наилучший танцевальный артист" – The Chainsmokers
"Наилучший альбом Billboard 200" – Кендрик Ламар, "DAMN"
"Наилучший саундтрек" – "Moana"
"Наилучший R & B-альбом" – Бруно Марс, "24K Magic"
"Наилучшая R & B-песня" – Бруно Марс, "That's What I Like"
"Наилучший рэп-альбом" – Кендрик Ламар, "DAMN"
"Наилучшая рэп-песня" – Post Malone і 21 Savage, "Rockstar"
"Наилучший кантри-тур" – Люк Брайан
"Наилучший кантри-тур" – Сэм Хант, "Body Like A Back Road"
"Наилучший танцевальный альбом" – The Chainsmokers, "Memories ... Do Not Open"
"Наилучший рок-альбом" – Imagine Dragons, "Envolve"
"Самый продаваемый альбом" – Тейлор Свіфт, "Reputation"
"Наилучшая рок-песня" – Imagine Dragons, "Believer"
"Наилучшая песня на радио" – Эд Ширан, "Shape of You"
"Специальная премия за достижения" – Камила Кабелло
"Икона Billboard" – Джанет Джексон