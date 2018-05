Billboard Music Awards-2018 : полный список победителей

В ночь с 20 на 21 мая британский журнал Billboard вручил свои музыкальные премии артистам за их достижения в музыке и шоу-бизнесе.

Победителей Billboard Music Awards-2018 издание опубликовало на своем официальном сайте.

Тейлор Свифт

Полный список победителей Billboard Music Awards-2018.

"Артист года" – Эд Ширан

"Наилучший новый исполнитель" – Khalid

"Наилучший певец" – Эд Ширан

"Наилучшая певица" – Тейлор Свифт

"Самые популярные песни" – Эд Ширан

"Наилучший гастролер" – U2

"Наилучший исполнитель потоковых песен" – Кендрик Ламар

"Наилучшая песня" – Луис Фонса, Дедди Янки и Джастин Бибер, Despacito

"Наилучшая группа" – Imagine Dragons

"Лучший артист Billboard 200" – Дрейк

"Лучший артист Hot 100" – Эд Ширан

"Лучший исполнитель песен на радио" – Эд Ширан

"Лучший артист в социальных сетях" – BTS

"Наилучший R & B-исполнитель" – Бруно Марс

"Наилучший R & B-певец" – Бруно Марс



Бруно Марс

"Наилучшая R & B-певица" – SZA

"Наилучший R & B-тур" – Бруно Марс

"Наилучший рэп-певец" – Кендрик Ламар

"Наилучшая рэп-провиции" – Cardi B

"Наилучший рэп-тур" – Jay-Z

"Наилучший кантри-исполнитель" – Крис Степлтон

"Наилучший кантри-певец" – Крис Степлтон

"Наилучшая кантри-группа" – Florida Georgia Line

"Наилучший рок-исполнитель" – Imagine Dragons



Imagine Dragons

"Наилучший танцевальный артист" – The Chainsmokers

"Наилучший альбом Billboard 200" – Кендрик Ламар, "DAMN"

"Наилучший саундтрек" – "Moana"

"Наилучший R & B-альбом" – Бруно Марс, "24K Magic"

"Наилучшая R & B-песня" – Бруно Марс, "That's What I Like"

"Наилучший рэп-альбом" – Кендрик Ламар, "DAMN"

"Наилучшая рэп-песня" – Post Malone і 21 Savage, "Rockstar"

"Наилучший кантри-тур" – Люк Брайан

"Наилучший кантри-тур" – Сэм Хант, "Body Like A Back Road"

"Наилучший танцевальный альбом" – The Chainsmokers, "Memories ... Do Not Open"

"Наилучший рок-альбом" – Imagine Dragons, "Envolve"

"Самый продаваемый альбом" – Тейлор Свіфт, "Reputation"

"Наилучшая рок-песня" – Imagine Dragons, "Believer"

"Наилучшая песня на радио" – Эд Ширан, "Shape of You"

"Специальная премия за достижения" – Камила Кабелло

"Икона Billboard" – Джанет Джексон