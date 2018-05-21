Billboard Music Awards 2018: самые яркие кадры из шоу
В ночь на 21 мая журнал Billboard провел церемонию награждения артистов за их достижения в музыке.
Ведущей грандиозного мероприятия была артистка Келли Кларксон.
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Келли Кларксон
А одним из самых ярких номеров стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато. Звезды вышли на сцену в черных кожаных плащах и исполнили композицию Fall In Love.
Смотрите видео выступления Кристины Агилеры и Деми Ловато:
Деми Ловато
Еще одним эффектным номером стало выступление Дуа Липы, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго.
Смотрите видео выступления Дуа Липы:
Также зрители были в восторге от выступления Дженнифер Лопес, которое сопровождалось энергичными танцами.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Сиара
Хейли Болдуин
Тейлор Свифт
Джанет Джексон
Кеша
Джон Ледженд
Принс Джексон
DJ Pauly D
Ne-Yo
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Фото: Getty Images, Billboard