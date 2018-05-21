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Billboard Music Awards 2018: самые яркие кадры из шоу

59 Читати новину українською
Billboard Music Awards 2018
Billboard Music Awards 2018 / Good Housekeeping

В ночь на 21 мая журнал Billboard провел церемонию награждения артистов за их достижения в музыке.

Ведущей грандиозного мероприятия была артистка Келли Кларксон.

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Келли Кларксон

А одним из самых ярких номеров стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато. Звезды вышли на сцену в черных кожаных плащах и исполнили композицию Fall In Love.

 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

Смотрите видео выступления Кристины Агилеры и Деми Ловато:

 


Деми Ловато

Еще одним эффектным номером стало выступление Дуа Липы, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго.

Смотрите видео выступления Дуа Липы:

 

Также зрители были в восторге от выступления Дженнифер Лопес, которое сопровождалось энергичными танцами.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Дженнифер Лопес

Сиара 

Хейли Болдуин

Тейлор Свифт

Джанет Джексон

Кеша

Джон Ледженд

Принс Джексон 

DJ Pauly D

Ne-Yo

Cheat Codes

Фото: Getty Images, Billboard

Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Музыка
Источник: 24 Канал
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