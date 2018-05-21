Billboard Music Awards 2018: самые яркие кадры из шоу

В ночь на 21 мая журнал Billboard провел церемонию награждения артистов за их достижения в музыке.

Ведущей грандиозного мероприятия была артистка Келли Кларксон.

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Келли Кларксон

А одним из самых ярких номеров стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато. Звезды вышли на сцену в черных кожаных плащах и исполнили композицию Fall In Love.

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato) 20 Тра 2018 р. о 9:05 PDT

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 19 Тра 2018 р. о 7:06 PDT

Смотрите видео выступления Кристины Агилеры и Деми Ловато:



Деми Ловато

Еще одним эффектным номером стало выступление Дуа Липы, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго.

Смотрите видео выступления Дуа Липы:

Также зрители были в восторге от выступления Дженнифер Лопес, которое сопровождалось энергичными танцами.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 20 Тра 2018 р. о 7:53 PDT

Дженнифер Лопес

Сиара

Хейли Болдуин

Тейлор Свифт

Джанет Джексон

Кеша

Джон Ледженд

Принс Джексон

DJ Pauly D

Ne-Yo

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Фото: Getty Images, Billboard