Що трапилося з літаком, який летів до Барселони

Польща 26 травня не пустила рейс у свій повітряний простір, тому що далі була Франція. Париж скасував дозвіл на польоти "Белавіа" після екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська .

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Отримавши відмову у перетині повітряного простору Польщі, рейс Мінськ – Барселона, на борту якого перебували 54 пасажири, кружляв над Брестською областю. Так екіпаж хотів скинути паливо для безпечної посадки в мінському аеропорту.

Загалом літак 2 години провів у небі намотуючи круги. Користувачі соцмереж жартують, що тепер літаки білоруської авіакомпанії літають по-новому.

Люди запропонували використали цю спіраль, як новий логотип "Белавіа". Її вже намалювали на футболках та екоторбинках.

Користувачі соцмереж вирішили зобразити новий повітряний простір Білорусі. На картинці – кордони держави оточені колючим дротом, який ізольовує країну від решти світу.

Закриття авіапростору Білорусі