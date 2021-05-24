Про зміну традиційного маршруту польоту компанії Austrian Airlines свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.
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Рейс Відень – Москва виконали в обліт Білорусі
За даними Flightradar, авіалайнер Austrian Airlines приземлився в московському аеропорту Домодєдово на 12 хвилин раніше. А свій рейс з Відня він виконав за зміненим маршрутом – через Україну. Хоча досі він пролягав через повітряний простір Білорусі.
Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну, обминувши Білорусь / Скриншот з Flightradar
Авіамаршрути через Білорусь скасовують: що відомо
- Раніше авіакомпанія в обліт Білорусі.
- Латвійська компанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю. Зокрема, 24 травня літак, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. Натомість в Україну він потрапив через Польщу.
- Днями уряд Польщі планує заборонити польоти авіакомпанії LOT над Білоруссю.
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Затримання Протасевича: що відомо
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair. На борту шукали вибухівку, однак безрезультатно.
- Водночас пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили. У результаті журналіста та його дівчину затримали.
- У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.
- Міжнародна спільнота відреагувала на затримання літака та пасажирів і вимагає звільнити затриманих.